رئيس الوزراء: تعاقدنا مع شركة عالمية لتشغيل ميناء دمياط

قال رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إنَّ الدولة حريصة على التعاقد مع شركات عالمية لإدارة المواني وذلك قبل الانتهاء من الإنشاءات، مشيرًا إلى أنه خلال مشروع ميناء دمياط تم التعاقد مع واحدة من أكبر التحالفات العالمية لبدء التشغيل بمجرد الانتهاء من الإنشاءات.

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي له عقب جولة تفقدية بمحافظة دمياط، المٌذاع عبر شاشة «إكسترا نيوز»: «نسعى لإقامة منظومة متكاملة وليس مجرد ميناء فلابد من توافر خط سكة حديد للربط الجغرافي وهذا الخط يكون روح الميناء ويعمل على نقل البضائع من وإلى الميناء، بالإضافة إلى منطقة مستودعات ومنطقة لوجستية وميناء جاف يتواجد أيضًا مع الميناء».