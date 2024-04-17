ميناء دمياط يستقبل 42 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

كشف المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط استقبال الميناء 12 سفينة خلال الـ24 ساعة الماضية، بينما غادر عدد 7 سفن، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 42 سفينة، وفقا لبيان صادر عن المركز الإعلامي.

حركة الصادر من البضائع العامة

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 30 ألفا و461 طنا، وتشمل «1800 طن علف بنجر و850 طن يوريا و2540 طن كسب فول صويا و2584 طن رمل و10037 طن كلينكر صب و12 ألفا و650 طن بضائع متنوعة».

وسجلت حركة الوارد من البضائع العامة 49 ألفا و917 طنا تشمل «26 ألفا و783طن قمح و673 طن مولاس و610 أطنان خشب زان و10 آلاف و802 طن خردة و8128 طن حديد و2921 طن أبلاكاش.

حركة الوارد في ميناء دمياط

وبلغت حركة الصادر من الحاويات 1075 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الوارد 339 حاوية مكافئة، في حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 3860 حاوية مكافئة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 52 ألفا و241 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 181 ألفا و615 طنًا.

كما غادر عدد 2 قطار بحمولة إجمالية 2433 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا وكوم أبو راضي، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5730 شاحنة.