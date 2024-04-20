رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«مدبولي»: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة البينية واللوجستيات

كتب:

منى صلاح
02:57 م | السبت 20 أبريل 2024
الدكتور مصطفى مدبولي

الدكتور مصطفى مدبولي

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الشكر للقائمين على تطوير ميناء دمياط، مؤكدا أن الأهم أن التطوير يجري من خلال شركات مصرية، ونتحدث عن منظومة متكاملة من البنية التحتية والخدمات التي من شأنها جعل مصر في المقدمة ومركز إقليمي للتجارة البينية واللوجستيات في المرحلة المقبلة.

أضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي من الميناء، عقب جولة تفقدية بمحافظة دمياط، ومذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «نحرص على تسليط الضوء على الجهود المبذولة من تصنيع بمحافظة بورسعيد أو تطوير المواني، نستهدف العديد من الزيارات لمصانع كثيرة في دمياط، ونعمل على تنمية المواني بما يسهم في زيادة التبادل التجاري مع العالم المحيط بل ونصبح جزءا من التجارة الدولية بكل مكان في العالم».

اقرأ المزيد:

رئيس الوزراء: الانتهاء من ميناء دمياط بالكامل في 2027

ميناء دمياط البحري يستقبل 37 ألف طن قمح من روسيا

ميناء دمياط يستقبل 42 سفينة متنوعة خلال 24 ساعة

مصر تتسلم 131 ألف طن قمح من روسيا وأوكرانيا عبر ميناء دمياط البحري 
بقلم منى صلاح