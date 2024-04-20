«مدبولي»: نستهدف تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة البينية واللوجستيات

وجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، الشكر للقائمين على تطوير ميناء دمياط، مؤكدا أن الأهم أن التطوير يجري من خلال شركات مصرية، ونتحدث عن منظومة متكاملة من البنية التحتية والخدمات التي من شأنها جعل مصر في المقدمة ومركز إقليمي للتجارة البينية واللوجستيات في المرحلة المقبلة.

أضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي من الميناء، عقب جولة تفقدية بمحافظة دمياط، ومذاع عبر قناة «إكسترا نيوز»: «نحرص على تسليط الضوء على الجهود المبذولة من تصنيع بمحافظة بورسعيد أو تطوير المواني، نستهدف العديد من الزيارات لمصانع كثيرة في دمياط، ونعمل على تنمية المواني بما يسهم في زيادة التبادل التجاري مع العالم المحيط بل ونصبح جزءا من التجارة الدولية بكل مكان في العالم».