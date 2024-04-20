طرق حجز تذاكر القطارات قبل السفر بـ14 يوما.. إليك التفاصيل

يحرص العديد من المواطنين على استقلال القطارات عند السفر من محافظة إلى أخرى، وشراء التذاكر بالفئات المختلفة منها بطرق مختلفة أوضحتها هيئة السكك الحديد التي تتيح حجز التذاكر قبل السفر بـ14 يومًا.

ويمكن حجز تذاكر القطارات من خلال عدة طرق بجانب محطات القطارات في المدن المختلفة، لذا نعرض في السطور التالية كيفية دفع ثمن التذاكر التي يتم حجزها أون لاين وعن طريق الهاتف المحمول، وفقا لما كشفته هيئة السكك الحديد.

طرق دفع ثمن تذاكر القطارات

تتيح هيئة السكك الحديد، دفع ثمن تذاكر القطارات بالكروت الذكية (كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر ال Debit Card).

كما يمكن دفع قيمة تذاكر القطارات من خلال ماكينات الدفع الإلكترونى (ال POS) لسداد قيمة التذاكر ببعض شبابيك حجز وصرف التذاكر بإجمالى 100 ماكينة ببعض المحطات المنتشرة على مستوى الجمهورية.

كما يمكن استخراج تذاكر القطارات من وكلاء البيع «فوري - خدماتى – طلقة – كاش كول – أو باى» لكل قطارات «تحيا مصر» وقطارات الدرجة الثالثة «التهوية الديناميكية - الثالثة المكيفة» بالوجهين القبلي والبحري، إضافة إلى 4 قطارات «VIP» التي تحمل أرقام 905 - 917 - 906 -916 بين القاهرة والإسكندرية.

وناشدت الهيئة القومية للسكك الحديد، جمهور الركاب الاحتفاظ بالتذكرة داخل القطار حتى محطة الوصول تجنباً لدفع الغرامة.