إتاحة 6 طرق لحجز تذاكر القطارات خلال شهر رمضان 2024 

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن عدة طرق للحصول على تذاكر السفر عبر خطوط شبكة السكك الحديدية بمختلف أنحاء الجمهورية، بالتزامن مع بدء شهر رمضان المبارك، وإجراء حزمة تعديلات كبيرة على مواعيد القطارات لخطوط الوجهين البحري والقبلي.

شبابيك التذاكر

وأكدت الهيئة في تقرير لها، أنه لمواجهة الزحام أمام شبابيك التذاكر وتيسيراً على جمهور الركاب خلال شهر رمضان، تم إتاحة حجز التذاكر إلكترونياً من خلال موقعها الإلكتروني، أو التطبيق الرسمي لسكك حديد مصر للأندرويد أو الأيفون، بجانب توفير التذاكر في شبابيك التذاكر بمحطات القطارات.

ونوهت الهيئة إلى وجود تذاكر في المكاتب المتاحة بالهيئات والنقابات الحكومية ببعض أماكن الجمهورية، فضلاً عن إتاحتها في منظومة الدفع الفوري لحجز تذاكر السفر بالقطارات من خلال وكلاء البيع المنتشرين على مستوى الجمهورية بعدد 820 ألف نقطة بيع لقطارات تحيا مصر وقطارات الدرجة الثالثة «التهوية الديناميكية - المكيفة» بالوجهين القبلي والبحري.

حجز التذاكر لقطارات الـ «VIP»

وأوضحت الهيئة القومية لسكك حديد مصر إلى إمكانية حجز التذاكر لقطارات الـ «VIP» بالوجه البحري أرقام «905 - 917 - 906 -916» بين القاهرة والإسكندرية، من ماكينات الدفع الإلكترونية، مشددة على حجز التذاكر قبل السفر بـ 14 يوم، كما يمكن الدفع بالكروت الذكية «كروت الائتمان – كروت الخصم المباشر الـ Debit Card» من خلال ماكينات الدفع الإلكتروني الـ «POS».