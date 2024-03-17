«وأنت في بيتك».. خطوات حجز تذاكر القطارات إلكترونيا في شهر رمضان

حرصت الحكومة على مدار السنوات الماضية، على تطوير الخدمات الإلكترونية ليتمكن المواطن من الحصول على الخدمة التي يرغب بها إلكترونيا دون حاجة للذهاب إلى المقرات الحكومية لإنهاء الخدمة، خاصة أثناء الصيام في نهار رمضان.

ومن أبرز الخدمات التي يستطيع المواطن إجرائها إلكترونيا، حجز تذاكر قطارات السكة الحديد، حيث يحرص المسافرون إلى المحافظات باستمرار على حجز مواعيد التذاكر التي يرغبون بها إلكترونيا، ونوضح من خلال هذا التقرير كيفية حجز تذاكر القطارات إلكترونيا من المنزل دون الذهاب للمحطة، كما يلي.

خطوات حجز تذاكر القطارات إلكترونيا من المنزل خلال شهر رمضان

- يقوم الراغب في حجز تذاكر القطارات من المواطنون بالدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالسكة الحديد عبر محرك البحث «جوجل» أو بالدخول إليه مباشرة من هنـــــــــــا.

- يجد المستخدم الخانة الخاصة بـ حجز التذاكر في يمين الصفحة الرئيسية ليختار منها إذا كان يرغب في حجز تذكرة إذا كانت اتجاه واحد أو ذهاب وعودة.

- اختيار محطة القيام التي يرغب المواطن في الركوب منها، إضافة إلى محطة الوصول التي يرغب في النزول إليها.

- إدخال الموعد المحدد الذي يرغب في السفر به باليوم، ثم الضغط على أيقونة البحث.

- وتظهر أمام الراغب في الحجز الرحلات المُتاحة للاختيار منها.