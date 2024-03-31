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دراما المتحدة

بعد انهيار جسر.. «الري» تخفض منسوب المياه بترعة السويس

كتب:

محمد أبو عمرة
01:30 م | الأحد 31 مارس 2024
قطع ترعة السويس

قطع ترعة السويس

كشفت وزارة الموارد المائية والري عن تفاصيل انهيار جسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية، صباح اليوم، وغمر المياه للأراضي الزراعية.

أوضحت الوزارة، في بيان صدر عنها، أنّ قطع جسر ترعة السويس حدث بالكيلو 10 آلاف بطول 20 مترا نتيجة تعدى أحد المواطنين على الجسر بنطاق مركز ومدينة الإسماعيلية.

التنسيق من خلال الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة

أكدت الوزارة أنه على الفور وتحت مظلة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة  تم التنسيق بين وزارة الموارد المائية والري، ووزارة الداخلية، ووزارة النقل، ومحافظة الإسماعيلية، والدفع بمعدات إدارة الصيانة الوقائية التابعة لوزارة الري، ومعدات مركز ومدينة الإسماعيلية وأبوصوير وفايد، ومعدات مديرية الطرق بالمحافظة، ومعدات عدد من المقاولين للتعامل مع القطع الحادث بجسر الترعة، كما تم الدفع بفرق من الحماية المدنية والإسعاف للموقع، كما قامت أجهزة وزارة الموارد المائية والري بخفض مناسيب المياه بترعة السويس.

رئيس مصلحة الري يتجه لموقع قطع الترعة

وفي ضوء توجيهات الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري.. فقد توجه المهندس محمد صالح رئيس مصلحة الري، والمهندس إبراهيم عبد المنعم رئيس قطاع الرى والمهندس أبو بكر الروبى رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجاري المائية، ومسؤولي الري في الإسماعيلية إلى الموقع؛ للمتابعة عن كثب واتخاذ التدابير اللازمة.

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مسئول ملف شئون رئاسة الجمهورية وملف الزراعة والرى.