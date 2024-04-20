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دراما المتحدة

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بـ17 مليون جنيه 

كتب:

محمد بركات
03:44 م | السبت 20 أبريل 2024
عملات مزيفة- ارشيفية

عملات مزيفة- ارشيفية

شنت وزارة الداخلية ضربات أمنية ضد جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (17 مليون جنيه).

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بقلم محمد بركات