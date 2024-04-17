«الداخلية الإماراتية» تعلن انتهاء المنخفض الجوي بعد انحسار الأمطار

أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث والمركز الوطني للأرصاد والشركاء الاستراتيجيين، انتهاء المنخفض الجوي الذي تأثرت به مختلف مناطق الإمارات، بعد انحسار الأمطار وتحسن الأحوال الجوية تدريجياً.

اللجنة العليا للأمن الداخلي في حالة انعقاد دائم

ونقلت وكالة الأنباء الإماراتية «وام»، بيان وزارة الداخلية، الذي أكدت فيه أن جهود فرق العمل الميدانية عملت بصورة وقائية، كما كانت اللجنة العليا للأمن الداخلي في حالة انعقاد دائم خلال الحالة الجوية، لضمان الاستجابة السريعة واستمرارية الأعمال، مشيرة إلى أن هذه الفرق مستمرة في أعمالها حتى إتمام مرحلة التعافي، وستواصل فرق الدفاع المدني والإسعاف والإنقاذ والدوريات الشرطية مهامها في تأمين طرق وأماكن جريان المياه والأودية ومخارج السدود وتنظيم حركة السير وسحب المياه المتراكمة، وصولاً إلى الاستعادة الكاملة للحياة الطبيعية في جميع المرافق المدنية.

وثمنت وزارة الداخلية الإماراتية دور الجهات المعنية وكيفية تعاملها خلال المنخفض الجوي، مشيرة إلى أنها ساهمت في تقليل التداعيات الناجمة عن الحالة الجوية غير الاعتيادية، من خلال الاستجابة المتكاملة التي اتسمت بالاستباقية والاحترافية وأسهمت بإيجابية كبيرة في حماية الأرواح والممتلكات وتعزيز الاستقرار والسلامة في المجتمع.