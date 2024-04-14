للتجار.. خدمات مجانية تقدمها البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية

رحبت الغرف التجارية بإطلاق وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية، البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية للشركات ضمن خدمات السجل التجاري، ويستفيد من تلك الخدمات نحو 5 ملايين تاجر.

وصانع، وترصد «الوطن»، في السطور التالية الخدمات المجانية التي تقدمها البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية، وكيفية الاستفادة منها.

خدمات مجانية تقدمها البوابة الإلكترونية لتحديث الأنشطة الاقتصادية

- تقدم البوابة الإلكترونية خدمات تحديث تلك الأنشطة لكل المنشآت على هذا الرابط.

- يمكن للعملاء من خلالها الاطلاع على الشركات المرتبطة بهم.

- إثبات أكواد الأنشطة التي تمارسها كل منشأة حالياً طبقا للأكواد المعتمدة وتاريخ بدء كل نشاط.

- تحديد نشاط أساسي للمنشأة والاطلاع على دليل الأنشطة الاقتصادية والاشتراطات الخاصة لإثبات كل نشاط بالسجل التجاري.

كيفية الاستفادة من الخدمات الإلكترونية

ويمكن الحصول علي تلك الخدمات مجاناً اسهاماً من جهاز تنمية التجارة الداخلية في التيسير على العملاء في الحصول عليها بطرق مبسطة وميسرة من خلال الخطوات التالية:

- يمكن للعميل الاستفادة من تلك الخدمات بالتسجيل على الموقع الإلكتروني والدخول الى الجزء المخصص له «شركاتي».

- وبعد اختيار المنشأة المراد تحديث بياناتها يتم تقديم طلب «تحديث نشاط المنشأة».

- يتمّ استيفاء البيانات المطلوبة باختيار الكود المرتبط بهذا لنشاط.

- إثبات تاريخ بدء مزاولة هذا النشاط ليتمّ مراجعته بواسطة المختصين من السجل التجاري.

- يتمّ إشعار العميل بحالة تنفيذ طلبه.