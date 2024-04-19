«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 29 مليون جنيه

قال بيان لوزارة الداخلية، إنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 29 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.