رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

دراما المتحدة

«الداخلية»: ضبط قضايا اتجار في العملة بقيمة 29 مليون جنيه

كتب:

محمد بركات
12:06 م | الجمعة 19 أبريل 2024
الداخلية

الداخلية

قال بيان لوزارة الداخلية، إنه استمرارًا للضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، أسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة 29 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية» تضبط قضايا اتجار في العملة بـ15 مليون حنيه خلال 24 ساعة

«الداخلية الإماراتية» تعلن انتهاء المنخفض الجوي بعد انحسار الأمطار

خدمات مجانية تقدمها بوابة التجارة الداخلية الإلكترونية.. أبرزها تحديث الأنشطة

الجبهة الداخلية الإسرائيلية: توجد قذائف غير منفجرة في مناطق متفرقة

انتهاء المظاهرات بتل أبيب مبكرا بسبب تعليمات الجبهة الداخلية

«الداخلية» تواصل تأمين احتفالات المواطنين بعيد الفطر المبارك
بقلم محمد بركات