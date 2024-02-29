ضبط مصنع «معسل» دون ترخيص في حملة تموينية بالفيوم

تمكنت الرقابة التجارية بمديرية التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، من ضبط مصنع «معسل» مغشوش يعمل دون ترخيص، إذ يستخدم جذور الأشجار ومخلفات عسل المولاس في التصنيع، وذلك خلال حملة تموينية مكبرة شنتها المديرية برئاسة المهندس السيد أحمد السيد حرزالله وكيل وزارة التموين بالمحافظة.

وأوضح وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، في بيان صحفي، أنّ المديرية تكثف من حملاتها على كل المنافذ والمصانع، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، بمراقبة الأسواق، والتأكد من سلامة المعروضات.

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الفيوم، أنّ إدارة الرقابة التجارية بالمديرية تمكنت من ضبط مصنع «معسل» مغشوش ويقلد العلامات التجارية الشهيرة، مُشيرًا إلى أنّ المصنع غير مرخص.

ضبط 200 عبوة معسل مغشوشة

وأضاف أنّ الحملة التموينية تمكنت من ضبط 200 عبوة دخان معسل معبأة وفارغة، وكمية كبيرة من مخلفات عسل المولاس، وجذوع الأشجار المستخدمة على أنّها تبغ دخان.

تكثيف الحملات التموينية

وشدد على استمرار تكثيف الحملات التموينية والتفتيشية على كل المخابز والأسواق والمطاحن والمواد البترولية وجميع الأنشطة التموينية في مختلف أرجاء محافظة الفيوم، وذلك لإحكام الرقابة ومراقبة الأسعار والسيطرة على الأسواق.

ووجه الإدارات كافة، بتشديد الرقابة وإحكامها على مختلف المحال ومنافذ بيع السلع، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك، وذلك للتأكد من سلامة المعروضات، ومطابقتها للمواصفات الصحية، والتأكد من ضبط الأسعار، مشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.