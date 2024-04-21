حلقة وصل.. مشروع تخرج بـ«إعلام القاهرة» للجمع بين الشباب وفرص العمل

قرر 14 طالبًا في كلية إعلام جامعة القاهرة، خدمة الشباب داخل إطار مشروع تخرجهم «حلقة وصل»، بإطلاق مدونة تجمع بين الشباب وفرص العمل، بالإضافة إلى الخدمات التي تقدمها المؤسسات الحكومية والخاصة.

تعتمد مدونة «حلقة وصل»، على تنفيذ مجموعة من الأنشطة الخدمية والتنموية، لمعرفة الفرص التي تقدمها الهيئات المختلفة إلى الشباب، في كل المجالات التعليمية والطبية والاقتصادية، ومعرفة ما ينقصهم من مهارات لتطويرها، بحسب حديث الدكتورة لميس النجار، المدرس المساعد بالقسم، والمشرف على مشروع التخرج: «فكرنا نعمل حاجة مختلفة، نقدر نفيد بيها الشباب».

تجمع «حلقة وصل» بين الشباب وفرص العمل

تجمع «حلقة وصل» بين الشباب وفرص العمل، التي توفرها المؤسسات الحكومية والخاصة، من خلال عرض الدورات والتدريبات بمختلف المجالات العلمية، وتعريف الشباب بالمبادرات والتطوعات المختلفة، وما يحتاجونه من منح ومسابقات، لإثراء المعرفة العملية والعلمية لديهم.

انطلقت المدونة في فعالية حضرها نماذج شبابية مؤثرة، منهم الدكتور أحمد غراب طبيب أسنان، لديه خبرة أكثر من 9 سنوات في العمل التطوعي والسفر والمنح، وغرام وائل التي مثلت مصر في الأردن بأكثر من مشروع، وخالد سعيد المصور الرياضي ويعمل في أحد برامج وزارة الشباب والرياضة، أما أيمن عبدالمنعم حاصل على جائزة من المجلس الأعلى للثقافة في الكتابات الأدبية.

تسعى المدونة لإطلاق تطبيق إلكتروني

تسعى المدونة لإطلاق تطبيق إلكتروني «أبلكيشن»، يعرض كل الفرص الحكومية والخاصة بالمجان، تحت إشراف الدكتورة لميس النجار، والدكتور شريف درويش اللبان رئيس قسم الصحافة، والدكتور محمود خليل أستاذ بقسم الصحافة، والمشرف العام على مشروعات التخرج، والدكتورة ثريا البدوى عميد كلية الإعلام.