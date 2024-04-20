إطلاق مبادرة «سيناء الكرامة» في مراكز شباب القليوبية احتفالا بذكرى التحرير

تنظم مديرية الشباب والرياضة في القليوبية مبادرة «سيناء الكرامة» بمراكز الشباب، احتفالا بذكرى تحرير سيناء يوم 25 أبريل، بهدف غرس روح الولاء والانتماء لدى النشء والشباب.

نشر الوعي الثقافي

وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، انطلاق مبادرة سيناء الكرامة من قاعة الاجتماعات بالمديرية لنشر الوعي الثقافي لدى النشء والشباب بأهمية ذكرى استرداد الأرض وأهمية الدفاع عن الوطن، والسعي الدائم لنشر ثقافة احترام جهود الدولة في الحفاظ على مقدرات الوطن.

تنفيذ المبادرة بمراكز الشباب

وأوضح وكيل وزارة الشباب، تنفيذ المبادرة بمراكز شباب قليوب، والقلج بالخانكة، ونادي شباب طوخ بطوخ، والمنشية الجديدة بشبرا، وباسوس بالقناطر الخيرية، وميت الدريج بكفر شكر، ومدينة شبين بشبين القناطر.

وأكد «الصبروط» اهتمام الوزارة بقضية الوعي والانتماء للوطن وتعريف النشء والشباب بالقضايا الوطنية والسياسية، وغيرها من القضايا التي تهدف لخلق جيل جديد من الشباب الواعي القادر على بناء المستقبل والدفاع عن الوطن، وفقا لرؤية واستراتيجية وزارة الشباب والرياضة في بناء الشخصية المصرية المتكاملة لمواجهة متطلبات الجمهورية الجديدة.