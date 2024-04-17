القبض على 7 تجار مخدرات في 4 محافظات

واصل قطاع الأمن العام بالتنسيق مع مديريات أمن الجيزة، والأقصر، والبحر الأحمر، والبحيرة، جهود ملاحقة وضبط العناصر الإجرامية حائزي ومتجري المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، إذ جرى تحقيق النتائج الإيجابية الآتية:

مديرية أمن الجيزة

ضبط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة كرداسة، وبحوزته بندقية خرطوش، و3 فرد محلي، وعدد من الطلقات.

مديرية أمن الأقصر

ضبط 4 عناصر إجرامية لهم معلومات جنائية، وبحوزتهم 7 كيلو جرام لمخدر الحشيش، و1 كيلو جرام لمخدر البانجو، وكمية لمخدر الشابو، و2 بندقية خرطوش، و2 فرد محلي، وعدد من الطلقات.

مديرية أمن البحر الأحمر

ضبط سيدتان مقيمتان بدائرة قسم شرطة ثان الغردقة، وبحوزتهما كمية من مخدر الحشيش.

مديرية أمن البحيرة

ضبط عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة أبوحمص، وبحوزته فرد محلي وطلقة، و2,300 كيلو جرام لمخدر الحشيش.

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ950 ألف جنيه تقريبا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.