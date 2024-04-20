ضبط مخدرات بقيمة 35 مليون جنيه بحوزة عناصر إجرامية في الإسماعيلية

كشفت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية ومديرية أمن الإسماعيلية، قيام (عدة عناصر إجرامية) بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائهم متخذين من دوائر مراكز شرطة (الإسماعيلية – أبوصوير - فايد) بمديرية أمن الإسماعيلية، مسرحاً لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهم على النحو التالي:

(4 عاطلين - لاثنين منهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة الإسماعيلية، بحوزتهم (25 كيلوجراما من مخدر الحشيش – 10 كيلوجرامات من مخدر الكوكايين – بندقية خرطوش).

(عاطل له معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة فايد.. وبحوزته (5 كيلوجرامات من مخدر الحشيش).

(3 عاطلين - لأحدهم معلومات جنائية) بدائرة مركز شرطة أبوصوير.. وبحوزتهم (35 كيلوجراما من مخدر الحشيش).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ35 مليون جنيه تقريبا.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.