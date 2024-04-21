تحديث جديد في سعر طن حديد التسليح اليوم الأحد 21-4-2024

أعلنت الشركات والمصانع العاملة في قطاع الحديد تحديثًا جديدًا لأسعار الحديد اليوم، الأحد 21-4-2024، إذ سجل سعر طن حديد التسليح نحو 39 ألف جنيه للطن بالنسبة للحديد الاستثماري.

أسعار الحديد اليوم في مصر

«الوطن» تستعرض سعر طن حديد التسليح اليوم في السوق المصرية لمختلف الأنواع، وفقًا لآخر التحديثات المعلنة من الاتحاد العربي للحديد والصلب.

- سجل سعر حديد عز نحو 42 ألفًا و800 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد السويس للصلب نحو 42 ألفًا 500 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد بشاي نحو 42 ألفًا و700 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد المراكبي نحو 41 ألف جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد مصر ستيل نحو 39 ألفًا و200 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد العلا نحو 39 ألفا 250 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة

- سجل سعر حديد الكومي نحو 39 ألفًا 250 جنيه للطن للمستهلك شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سجل سعر حديد الجيوشي للصلب نحو 39 ألف جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- سعر طن الحديد اليوم

- استقر سعر حديد المصريين اليوم في مصر، حيث سجل نحو 42 ألفا 300 جنيه للطن للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.

- استقر سعر حديد الجارحي اليوم في مصر، عند مستوى 41 ألفا 400 جنيه للطن من للمستهلك، شاملاً 14% ضريبة القيمة المضافة.