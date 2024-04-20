ضبط متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات في القاهرة

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، قيام شخصين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات، بدائرة قسم شرطة دار السلام.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف العقار، وضبط المتهمين حال قيامهما بالتنقيب عن الآثار، وعثر على (حفرة قطرها متر وبعمق 4 أمتار وأدوات التنقيب).

وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.