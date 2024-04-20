ضبط مدير محل لبيع أجهزة فك شفرات القنوات الفضائية في الدقهلية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام أحد الأشخاص بامتلاك وإدارة محل بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية، لبيع أجهزة «الريسيفر» المعدة لفك شفرات القنوات الفضائية غير المصرح بتداولها بالأسواق.

عقب تقنين الإجراءات جرى استهداف المحل، وأمكن ضبط المتهم، وبحوزته الأجهزة والمستلزمات التي تستخدم لفك شفرات القنوات الفضائية، وبمواجهته أقر بأنه مالك المحل وارتكابه المخالفات بقصد تحقيق الربح المادي.. وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.