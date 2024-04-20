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دراما المتحدة

ضبط 1000 نسخة كتاب خارجي وملخصات مصورة داخل مطبعة في الدقهلية

كتب:

محمد بركات
03:58 م | السبت 20 أبريل 2024
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية بقطاع الشرطة المتخصصة، قيام (مالك مطبعة - كائنة بدائرة مركز شرطة شربين بالدقهلية) بطباعة العديد من الكتب الخارجية والملخصات لطلاب بمختلف المواد الدراسية مصورة بأسلوب التصوير الضوئي بدون تفويض أو أمر توريد من أصحاب الحقوق المادية والأدبية أو تصريح من الجهات المعنية بالمخالفة للقانون.

جرى استهداف المطبعة المُشار إليها وضبط مالك المطبعة، وبحوزته (1000 نسخة كتاب خارجي وملخصات مصورة لطلاب بمختلف المواد الدراسية)، وبمواجهته أقر بأنه مالك المطبعة وارتكابه المخالفات المُشار إليها بقصد تحقيق الربح المادي.

 

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