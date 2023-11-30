مع رحيله عن عمر 100 سنة.. ما أشهر كتب هنري كيسنجر وزير خارجية أمريكا الأسبق؟

ألَّف وزير خارجية الولايات المتحدة الأسبق، هنري كيسنجر، الذي رحل عن عالمنا منذ قليل، عدة كتب طوال 100 عام عاشها، وسنرصد في هذا التقرير أشهر هذه الكتب.

وألَّف كيسنجر أكثر من 10 كتب منها النظام العالمي، ودبلوماسية الصين، وسنوات البيت الأبيض وسنوات من الاضطرابات، وسنوات التجديد، واستعادة العالم، والأسلحة النووية والسياسة الخارجية، والأزمة: تشريح أزمتين رئيسيتين في السياسة الخارجية، وهل تحتاج أمريكا إلى سياسة خارجية، وإنهاء حرب فيتنام، والسياسة الخارجية الأمريكية: 3 مقالات، والشراكة المضطربة: إعادة تقييم للتحالف الأطلسي، ومحاضر كيسنجر: محادثات سرية للغاية مع بكين وموسكو، وهل ينتمي القرن الحادي والعشرين إلى الصين؟ المناظرة حول الصين، وتدريس المنطق السليم: برنامج الإستراتيجية الكبرى بجامعة ييل، وتقرير كيسنجر: الآثار المترتبة على النمو السكاني في جميع أنحاء العالم على المصالح الأمنية الأمريكية، والأمن النووي: المشاكل والطريق إلى الأمام.

مَن هو كيسنجر؟

هنري ألفريد كيسنجر هو سياسي أمريكي، ودبلوماسي، وخبير استشاري جيوسياسي، وشغل منصب وزير خارجية الولايات المتحدة ومستشار الأمن القومي الأمريكي في ظل حكومة الرئيسين ريتشارد نيكسون وجيرالد فورد، وتوفي اليوم الخميس 30 نوفمبر عن عمر 100 عام.

حصوله على نوبل

وبسبب إجراءاته في التفاوض لوقف إطلاق النار في فيتنام، حصل كيسنجر على جائزة نوبل للسلام عام 1973 في ظل ظروف مثيرة للجدل، وكتب كيسنجر أكثر من 12 كتابًا في التاريخ الدبلوماسي والعلاقات الدولية، ولقب بـ«مهندس السياسة الخارجية الأمريكية».