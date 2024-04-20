عفاف شعيب: صلاح السعدني صاحب تاريخ فني كبير وكان غول تمثيل

قدمت الفنانة عفاف شعيب، واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل عمدة الدراما المصرية صلاح السعدني، قائلة: «بعزي مصر والعالم العربي في رحيل الفنان القدير».

صلاح السعدني يتميز بخفة دم

وأوضحت «شعيب»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي إم سي»، أنها شاركت في «حصاد الشر» مع الفنان صلاح السعدني، وكان المسلسل به أبطال كبار مثل الفنان حسين فهمي وحسن مصطفى وتهاني راشد وليلى علوي وكان يقدم شخصية العمدة وقدم الشخصية باقتدار كان يتميز بخفة دم وكان كثير المرح في مواقع التصوير للمسلسلات والأفلام.

وتابعت: «بيفضل يضحك ويهرج ووقت الجد بيبقى غول قدام الكاميرا»، موضحة أن استيقظت على خبر وفاة الفنان صلاح السعدني وكانت حزينه على عدم القدرة على حضور الجنازة، «الفترة الأخيرة كان لا يعجبه بعض الأدوار التي ترسل له لأنه صاحب تاريخ فني كبير ورصيد وترك ثروة فنية وأدوار عظيمة، وكان فنان مميز وصعب أن يكون هناك فنان على نفس قدر شخصيته الفنية والإنسانية».