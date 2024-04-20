مجدي أبو عميرة: صلاح السعدني صاحب ذاكرة «فولاذية» وفنان مناضل

قال المخرج الكبير مجدي أبوعميرة، إن آخر أعمال الفنان الراحل صلاح السعدني كانت معه في «القاصرات»، وتربطهما علاقة قوية وشارك معه في مسلسل وقدم دور طفل، مؤكدا أن الراحل شديد الالتزام ولديه ذاكرة فولاذية ولا يعتمد على الورق في المشاهد والتصوير.

فنان مناضل مهتم بقضايا الوطن

وأشار «أبوعميرة»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميتين سناء منصور وسالي شاهين، ببرنامج «السفيرة عزيزة»، المُذاع عبر شاشة «دي أم سي»، إلى أن الراحل كان فنانا مناضلا، ومهتما بقضايا الوطن، وهو ما كان يميز أعماله، مشددًا على أن عدم اقتناعه بالمعروض عليه من الأعمال هو الذي جعله غير مٌتحمس للأعمال الأخيرة.

وأضاف أن الفنان الراحل صلاح السعدني يملك خفة ظل جميلة، موضحًا أنه ملتزم ويحضر قبل بدء التصوير ويحب أن يكون الالتزام في كل من حوله، ويساعد في حل أي أزمات في الأعمال الفنية.