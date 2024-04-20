12 معلومة عن مصانع «بيراميدز» للإطارات ومنتجات المطاط.. تكنولوجيا عالمية في مصر
كتب:
أميرة سعد
04:32 م | السبت 20 أبريل 2024
رئيس الوزراء
في قلب مدينة بورسعيد الصناعية، تبرز مصانع «بيراميدز» كرائدة في صناعة الإطارات ومنتجات المطاط، حيث تشكل عمادا لتطور القطاع المطاطي في المنطقة، تأسست على أسس من الجودة والابتكار، ما جعلها تحقق نجاحا كبيرا على المستوى المحلي والدولي.
تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، 12 معلومة شاملة للتعريف بمصانع «بيراميدز» لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط بالمنطقة، من خلال جولة تفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تشمل عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظتي بورسعيد ودمياط، في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المطاطية في بورسعيد.
12 معلومة عن مصانع «بيراميدز» للإطارات
- بدأت مصانع «بيراميدز» تصنيع الإطارات بمقاسات 12 و13.
- تستهدف تغطية 70% من السوق المحلي بحلول عام 2025.
- تصدر بعض المنتجات لأكثر من 10 دول.
- تعاقدت مع الولايات المتحدة لتصدير منتجاتها.
- تخطط لتوفير 25% من الطلب المحلي في أكتوبر 2024.
- تصنف عالميًا في إنتاج خام المطاط ومادة اللحام السريع للإطارات.
- من المتوقع زيادة معدل الإنتاج إلى 5000 إطار يوميًا.
- تتضمن مصانع «بيراميدز» وحدات لتصنيع الإطارات والباتشات والقطع البديلة.
- تمثل رائدة في تعزيز الصناعة المصرية وتوفير فرص العمل.
- تستخدم التكنولوجيا الألمانية لإنتاج مختلف أنواع الإطارات.
- يعتبر المصنع الأول في الشرق الأوسط الذي ينتج خام المطاط.
- يساهم في تحقيق الأهداف الاقتصادية لمصر وتعزيز الصناعات المحلية.