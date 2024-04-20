12 معلومة عن مصانع «بيراميدز» للإطارات ومنتجات المطاط.. تكنولوجيا عالمية في مصر

في قلب مدينة بورسعيد الصناعية، تبرز مصانع «بيراميدز» كرائدة في صناعة الإطارات ومنتجات المطاط، حيث تشكل عمادا لتطور القطاع المطاطي في المنطقة، تأسست على أسس من الجودة والابتكار، ما جعلها تحقق نجاحا كبيرا على المستوى المحلي والدولي.

تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، 12 معلومة شاملة للتعريف بمصانع «بيراميدز» لتصنيع الإطارات ومنتجات المطاط بالمنطقة، من خلال جولة تفقدية للدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، تشمل عددًا من المشروعات التنموية والخدمية بمحافظتي بورسعيد ودمياط، في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، وتعزيز الصناعة المطاطية في بورسعيد.

12 معلومة عن مصانع «بيراميدز» للإطارات