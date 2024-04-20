دورة تدريبية للمقبلين على الإنجاب بكنيسة العذراء في الإسكندرية (صور)

أطلقت كنيسة السيدة العذراء مريم و البابا كيرلس عمود الدين بكليوباترا وسط الإسكندرية، دورة تدريبية بعنوان «غروس الزيتون»، للمقبلين على الإنجاب، أسوة بالدورات التأهيلية التي طبقتها الكنيسة القبطية الأرثوذكسية والدولة المصرية للمقبلين على الزواج.

التجربة المستحدثة بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية تأتي كثاني كنيسة تٌطبق تلك الفكرة، عقب كنيسة العذراء مريم بمنطقة جناكليس بالإسكندرية أيضا، حيث تهدف الدورة إلى تأهيل الوالدين لتربية أبنائهم تربية سليمة وخلق جيل سوي.

دورة تدريبية للمقبلين على الإنجاب

ويقول القمص إبرام إميل، وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية والمشرف على دورة المقبلين على الإنجاب، إن الفكرة تهدف لخدمة المقبلين على الإنجاب على مستوى إسكندرية، ويتم من خلال محاضرات أسبوعية نفسية وطبية ومشورة لتجهيز الوالدين لاستقبال طفلهما.

وأضاف وكيل البطريركية لـ«الوطن»، أنه وقع الاختيار على اسم الدورة «غروس الزيتون»، لافتا إلى الاهتمام بتكراره مرات أخرى بشكل منتظم لما له من أثر هام على الأسرة.

الفئة المستهدفة في الدورة التدريبية

وأوضح أن الدورة التدريبية تستهدف مرحلة قبل الإنجاب، أو من هن في مرحلة الحمل ومن لديهما أطفال حتى عمر عام واحد.

تفاصيل كورس المقبلين على الإنجاب

وأكد أن الدورة التدريبية انطلقت الأسبوع الجاري وتتم على مدار 8 أسابيع، واستهدفت 16 زوج وزوجة لتعليمهم موضوعات عن: «التغدية السليمة وأوضاع الرضاعة، والولادة، وسيكولوجية الطفل من عمر يوم إلى سنتين، وعملية التشجيع، الحدود مع الأسرة الكبيرة (جدو وتيتا)، التوعية الجنسية، أنماط التربية، طرق الثواب والعقاب، وترتيب الطفل بين إخوته».