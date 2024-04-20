أصالة تروج لحفلها في أبو ظبي: «مشتاقة للغناء»

روجت الفنانة أصالة، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام لحفلها الغنائي في أبو ظبي.

ونشرت أصالة البوستر الدعائي للحفل، قائلة: «بأبو ظبي بمستقر منّ قصدها، والوطن في قلب السكينة والرواق، سنلتقي في عاصمة الإمارات الحبيبة، وأنا مشتاقة للغنا، ومشتاقة لحبايبي، ومشتاقة نعيّد عيدنا الخاص، أنتوا وأنا، ونزيد ليالينا الحلوة، ليلة حلوة نضمها وردة بين ورود جنينتنا».

أصالة تغني تتر مسلسل مليحة

تألقت أصالة خلال السباق الرمضاني 2024، بغنائها لتتر مسلسل مليحة، الذي حقق نجاحا كبيرا.

مسلسل مليحة بطولة دياب، ميرفت أمين، سيرين خاص، أمير المصري، تأليف رشا عزت الجزار، إخراج عمرو عرفة إنتاج شركة DS+.