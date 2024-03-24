أصالة تعترف لـ أنغام: أسأت ليكي وحقك عليا.. والأخيرة: أنتِ غدرتي بيا

اعترفت المطربة أصالة نصري، بإساءتها للمطربة أنغام في وقت سابق، مؤكدة أنّ أنغام صاحبة موهبة كبيرة، ودائمة التطوير من نفسها.

وأضافت أصالة في تصريحات تلفزيونية، أنّ أنغام تتمتع بقدر كبير من الالتزام رغم انقطاع صداقتهم لفترة طويلة، إلا أنّ الود والمحبة والاحترام لم ينقطعوا: «فخورة أن يكون أنا وأنتِ بذات المهنة، وأفتخر فيكي وفي مسيرتك».

أنغام تعترف لـ أصالة: شعرت بالغدر منك

وتابعت أصالة أنّها لم تسيء إلى أنغام على الإطلاق، ولم تقل عنها سوى أفضل الحديث لأنها تستحق التقدير وهي صديقة وفية، وأكملت اعتذارها: «حقك عليّ، صداقتك مهمة بالنسبة لي».

وردت عليها أنغام قائلة إنّ أصالة لم يأت مثلها، وتشعر بها لأن ظروفهما متشابهة في تحمل المسؤولية والمشوار الفني منذ طفولتهما، ما جعلها تقبل اعتذارها.

سبب الخلاف بين أصالة وأنغام

وكانت بداية الأزمة والخلاف بين أصالة وأنغام، بعد الكشف عن زواج أنغام من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، زوج ياسمين عيسى ابنة شقيق المخرج طارق العريان، الذي كان الزوج السابق للمطربة أصالة، ما جعل الخلافات العائلية تشتعل بينهما وسببت قطيعة للصداقة بعدها.

وفي يناير من العام الجاري، اجتمعت أصالة وأنغام في حفل غنائي ضخم، وتوجهت أصالة إلى أنغام بالاعتذار معلنة انتهاء قطيعة عمرها 5 سنوات.