أصالة: مش متعلقة بحفيدتي بشكل قوي.. وقلبي مكسور على بنتي

قالت الفنانة أصالة إنها لم تتعلق بشكل قوي بحفيدتها جيهان من ابنتها شام حتى الآن، رغم مرور 3 أشهر على ولادتها، مؤكدة أن ابنتها أصبحت شخصا آخر بعد إنجابها، مضيفة «قلبي مكسور على بنتي».

أصالة: قلبي مكسور على بنتي

وأضافت أصالة خلال تصريحات تلفزيونية، «أنا لسه ما تعلقت ببنت بنتي التعلق القوي بسبب زعلي على شام اللي اتغيرت حياتها تماما، من بنوتة تدرس وتروح الجامعة وتحضر الدكتوراه وتهتم بنفسها، لأم مهتمة بس ببنتها ومكرسة حياتها لها تماما، مكسور قلبي عليها، بتصحى 4 أو 5 مرات بليل وعيونها تعبانة، ورغم أنها مستمتعة إلا أني زعلانة عليها».

شام الذهبي تستقبل مولودتها الأولى جيهان

واستقبلت شام الذهبي وزوجها أحمد هلال مولودتهما الأولى في 24 ديسمبر الماضي، وأطلقا عليها اسم «جيهان»، وهو اسم والدة زوجها «جيهان نظير»، وأعلنت ذلك عبر حسابها على «إنستجرام»، قائلة: «الحمدلله الذي أكمل فرحتي، رزقت اليوم بمولودتي الأولى جيهان أحمد هلال، ادعولنا إن يحفظها ربي وينبتها نباتا حسنا، وأن يملأ قلبها حبا، وأن يجعل أيامها حلوة هي وكل أولاد العالمين».