مصور تتر مسلسل مليحة يروي كواليس فيديو «أصحاب الأرض» بتوقيع أصالة

في يوم وليلة انتشر مقطع فيديو غريب بكلمات غير مفهومة تسمى«الترويدة الفلسطينية» بلغة «المولا لا»، ويبدأ الفيديو كليب بأم تحمل رضيعها على حطام المدينة التي أخفى ملامحها الدمار؛ وهذا الفيديو هو نفسه تتر مسلسل مليحة الذي تم إنتاجه من قبل الشركة المتحدة دعمًا للقضية الفلسطينية.

كواليس ومفاجآت فيديو كليب أصالة الجديد

يبدأ الفيديو بالترويدة الفلسطينية ومن بعيد يأتي صوت أصالة مصاحبًا لـ ظهور 6 ملثمين بالملابس الزرقاء ينشرون الفساد في أرض الزيتون وتقول: «ريت المركب الي أخذه وما رده يبلاه بكسره و بنار عقده» وهي كلمات مستوحاة من الفلكلور الفلسطيني، في محاولة لإحياء أغنية «ريت المركب»، التي تندرج ضمن فن الترويدة.

هذا العمل الذي للتو ظهر على شاشة التفلزيون كـ تتر لمسلسل مليحة على على قناة CBC وON E، يروي كريم البنا أحد المشاركين في تصوير فيديو «أصحاب الأرض»، واصفًا كواليس العمل: «لقيت المخرج بيكلمني بيقولي إن هو بيصور فيديو كليب زي قصه فيلم قصير لدعم غزة وإن مصر كمان بتساند القضية، خدنا مشاهد في الفيوم، وادي الحيتان، ووادي الريان، ومشاهد في مغارة أبو رواش للطفل حنظله»، أما لوكيشن التصوير في غزة فقد بُني بمواصفات خاصة واستغرق التصوير يومين منفصلين أكثر من 50 ساعة.

ويصف«البنا» مدى دقة تصميم مواقع التصوير إنها استغرقت أكثر من أسبوعين في البناء، وأكثر مكان استغرق وقتًا في التصوير هو موقع غزة الذي ظهر فيه مجموعة من النساء والرجال يشاهدون البحر الذي قدم منه 6 رجال ملثمين، ثم يبدأ صوت أصالة وهي تقول «ريت المركب الي أخذه وما رده يبلاه بكسره وبنار عقده».

أما دور مصر فيأتي في الملكة المصرية التي تخرج من المعبد الجنائزي، ومعها يخرج إله الحرب الذي بمجرد تدميره العجل السامري، ينتهي مصير الرجال الملثمين باللون الأزرق الذين يمثلون اليهود في لقطة الدعم المصري للقضية الفلسطينية.

كلمات أغنية أصالة في تتر مسلسل مليحة

وكلمات تتر مسلسل مليحة كالتالي:

شمالي لالي يا هوالي لديرة شمالي لالي يا وريللووو

ع لالي للبواب هولولم تفتح شمالي لالي يا رويللوووو

انا ليليلبعث معليلريح الشمالي لالي يا رويللووو

ياصليلار ويدورليللي على لحبيليلابا يا رويللووو

ريت المركب الي أخذه و ما ردهيبلاه بكسره و بنار عقده

وانا ليليلبعث معليلريح الشمالي لالي يا رويللووو

ياصليلار ويدورليللي على لحبيليلابا يا رويللووو

ريت المصاري تقلب حديدةتسفر شبابنا لبلاد بعيدة

شمالي لالي يا هوالي لديرة شمالي لالي يا وريللووو

ع لالي للبواب هولولم تفتح شمالي لالي يا رويللوووو

انا ليليلبعث معليلريح الشمالي لالي يا رويللووو

ياصليلار ويدورليللي على لحبيليلابا يا رويللووو

شمالي لالي يا هوالي لديرة شمالي لالي يا وريللووو

ع لالي للبواب هولولم تفتح شمالي لالي يا رويللوووو

انا ليليلبعث معليلريح الشمالي لالي يا رويللووو

ياصليلار ويدورليللي على لحبيليلابا يا رويللووو

ثبت جذورك في التراب فأنت باقٍ هاهنا

الأرض أرضك يا فتى هذه البلاد بلادنا

هم جهلة لا يعلمون بأن وطنك خالدٌ

فاصمد ورابط واحتسب إنا ورائك كلنا

كم من شهيد قدموا أرواحهم من أجل تحقيق اليقين

يا صاحب الأرض اعتصم فالأرض عرض المتقين