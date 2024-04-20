رئيس الوزراء يتفقد نادي وشاطئ «قادرون» لذوي الهمم في دمياط الجديدة

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ومرافقوه، خلال جولته اليوم بمحافظة دمياط، اليوم، نادي وشاطئ «قادرون» لذوي الهمم في مدينة دمياط الجديدة.

واستقبلت مجموعة من الأطفال ذوي الهمم، الدكتور مصطفى مدبولي، ورحبوا به، وأعرب رئيس الوزراء عن سعادته بالتواجد معهم، ثم أجرى جولة داخل المشروع، وشهد ممارسة مجموعة من الأطفال، عدد من الرياضات المختلفة، وأثنى على عزيمتهم وأدائهم المميز وتفوقهم الرياضي.

المشروع يتسهدف تقديم خدمة متميزة لذوي الهمم

وأوضح الدكتور عاصم الجزار، وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن المشروع جرى تنفيذه من خلال هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وجهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، مشيرا إلى أنه يستهدف تقديم خدمة متميزة لذوي الهمم؛ إذ يُعد أول شاطئ متكامل يُلبي احتياجات ذوي الهمم، مؤكدا أن المشروع جرى تنفيذه وفقا للمواصفات القياسية في هذا المجال.

واستمع الدكتور مصطفى مدبولي، إلى شرح من الدكتور محمد خلف الله، رئيس جهاز مدينة دمياط الجديدة، الذي أوضح أن المشروع مقام على مساحة 11 ألف متر مربع، ويتكون من مبنى خدمي، يضم أقساما إدارية ورعاية طبية، كما يحتوي على عدد من الخدمات هي: حمام سباحة، ومنطقة ألعاب، ومسرح مكشوف، وبرجولات مختلفة مجهزة بشكل كامل، ومطعم، وكافيتريا، ومسجد، وقاعة مناسبات، ومدخل رئيسي مجهز لاستقبال السيارات.

الشاطئ مجهز لذوي الهمم

وأكد «خلف الله» أن الشاطئ مجهز لاستقبال ذوي الهمم من مختلف الإعاقات، خاصة إعاقة الحركة؛ إذ يحتوي النادي على ممرات مشاة مجهزة لتسهيل حركة جميع صور الإعاقة داخل النادي، بما يضمن الوصول إلى الشاطئ وأجزاء المشروع كافة في يسر وسهولة، مشيرا إلى أن العاملين بالشاطئ من ذوي الهمم بينهم أبطال رياضيين.

كما التقى رئيس الوزراء بمجموعة من اللاعبين بمنتخب مصر للكرة الطائرة جلوس رجال وسيدات، وحرص على إجراء حوار مع أولياء الأمور، خاصة من الأمهات، وكذلك الأطفال من ذوى الهمم، للاطمئنان على مستوى الخدمة المقدمة، وتقدم الجميع بالشكر على هذا المشروع، الذي يمثل متنفسا لهم ولأبنائهم.

وفي ختام جولته، التقط رئيس الوزراء عدة صورة تذكارية مع أولياء الأمور والأطفال من ذوي الهمم.