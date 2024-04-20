رئيس جامعة الزقازيق يناقش آلية تطبيق الكتاب التفاعلي بكلية التربية النوعية

عقد الدكتور خالد الدرندلي رئيس جامعة الزقازيق اليوم، اجتماعاً لمناقشة آخر تطورات الكتاب التفاعلي بكلية التربية النوعية، بحضور إيهاب الببلاوي نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وهاني حلمي عميد كلية التربية النوعية، وعدد من الأساتذة بالكلية.

تطورات الكتاب التفاعلي بكلية التربية النوعية

وخلال الاجتماع، ناقش رئيس جامعة الزقازيق الآلية التي يقوم الطلاب من خلالها بالدخول على المنصة والتعامل مع الكتاب من خلال فديوهات تحتوي على شرح مفصل للمقرر الدراسي، وكتاب مكتوب يتحكم الطالب في تكبير وتصغير حجم الخط من خلال لوحة التحكم هو كتاب تفاعلي بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يتم الإعداد في الوقت الحالي تمهيداً لإمكانية فتحه وتصفحه من خلال الموبايل أو اللاب توب.

مواكبة التكنولوجيا في إعداد المقررات الدراسية بالجامعة

كما أكد رئيس الجامعة أهمية مواكبة التكنولوجيا في إعداد المقررات الدراسية بالجامعة، مشيراً إلى أهمية الكتاب التفاعلي كنمط جديد يساعد على تحفيز الطلاب على التعلم باستخدام وسائل تعليمية أكثر تطوراً.

أشار الدكتور هاني حلمي، إلى أنه تمت مناقشة كافة الآليات المقترحة لتطبيق الكتاب التفاعلي خلال الفترة المقبلة، مضيفاً أنه جرى تطبيقه على مقررات قسم تكنولوجيا التعليم، بالإضافة إلى 50 مقرراً من مقررات الكلية، على أن يتم تجهيز بكل مقررات الكلية مع نهاية الفصل الدراسي الأول من العام الجامعي المقبل 2025/2024.