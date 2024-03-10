جامعة الزقازيق تحصد المركز الأول في الملتقى القمي للطلاب ذوي القدرات 

حصل الوفد الطلابي لجامعة الزقازيق من ذوي القدرات الفائقة على المركز الأول في الملتقى القمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد «دمج الطلاب من ذوي الهمم والأسوياء»، المُقام تحت شعار «مُبدعون باختلاف 3 بنسخته الثالثة، والمقام بمعهد إعداد القادة بحلوان بمشاركة 23 جامعة مصرية، للعام الجامعي 2023/2024، خلال الفترة من الأربعاء الموافق 6 مارس حتى الأحد 10مارس 2024، الذي أقيم تحت رعاية وحضور الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، د.شيرين يحيي مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوى الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

فاز بالمركز الأول الطالبة دينا إبراهيم السيد بكلية الآداب

وفاز بالمركز الأول الطالبة دينا إبراهيم السيد بكلية الآداب ضمن مبادرة «مبتكرون»، بالمجموعة الأولى، بينما فاز بالمركز الرابع الطالب معاذ حامد إبراهيم، كلية الحاسبات والمعلومات في مبادرة «قاموس الإشارات الموحد»، ضمن المجموعة الرابعة.

وتقدم الدكتور خالد الدرندلي، رئيس الجامعة، بأحر التهاني لأبنائه الطلاب وللمشرفين على وفد الجامعة على تميزهم وتحقيق مراكز متقدمة في الملتقى، مشيرا إلى دور الدولة المصرية المستمر في الاهتمام بالطلاب الموهوبين، من خلال برامجها ومبادراتها التي تهدف إلى توفير البيئة المناسبة لتطوير مهاراتهم وتعزيز مشاركتهم في جميع المجالات.

مشاركة الطلاب من ذوي الهمم في مختلف الأنشطة

كما يؤكد الدكتور «الدرندلي»، حرص الجامعة على مشاركة الطلاب من ذوي الهمم في مختلف الأنشطة والفعاليات داخل وخارج الجامعة، نظرًا لقدراتهم الفائقة ومواهبهم التي تسهم في التنمية، ويعتبرهم مثالًا للعزيمة والإرادة، بالإضافة إلى تميزهم الأكاديمي والاجتماعي.

وشاركت الجامعة في الملتقى بإشراف من السيد محمد متولي، مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب، والدكتور محمد جمال الشاعر، مدير النشاط الاجتماعي، والدكتورة هالة فاروق، مسؤول ملف ذوي الإعاقة بالجامعة، ومترجمة الإشارة الدكتورة إيمان السيد، وقام الوفد المكون من 4 طلاب بتقديم الجهود المبذولة. الطلاب هم: أحمد سمير محمد فتحي من كلية الحقوق، ودينا إبراهيم السيد ومحمد إسماعيل من كلية الآداب، ومعاذ حامد إبراهيم من كلية الحاسبات والمعلومات.

يُذكر أن اليوم الختامي للملتقى شهد تقديم المجموعات الطلابية لعروض تقديمية عن مبادراتهم أمام لجنتي تحكيم متخصصة، ضمت نخبة من أساتذة الجامعات المصرية.