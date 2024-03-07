جامعة الزقازيق تحصد 6 ميداليات في بطولتي رفع الأثقال وكمال الأجسام

حصدت جامعة الزقازيق أربع ميداليات، اثنتين ذهبية وواحدة فضية وأخرى برونزية، ضمن منافسات بطولة رفع الأثقال بدورة الشهيد الرفاعي للجامعات والمعاهد العليا، التي ينظمها الاتحاد الرياضي للجامعات بالتعاون مع جامعة طنطا.

جامعة الزقازيق تحصد 4 ميداليات

وحصلت نعمة سعيد بالفرقة الثانية بكلية الحقوق على الميدالية الذهبية في وزن 71 كيلو، وأشرقت عصام بالفرقة الأولى بكلية الآداب على ذهبية وزن 45 كيلو، وعبير محمود بالفرقة الرابعة بكلية الآداب على الميدالية الفضية في وزن 45 كيلو، بينما حصل عبدالرحمن عبدالهادي بالفرقة الأولى بكلية علوم ذوي الإعاقة على الميدالية البرونزية، تحت إشراف حسين حريد مدرب الفريق، ومحمد روحي المشرف، ومحمد زقزوق مدير النشاط الرياضي.

ميداليتان ذهبيتان في بطولة كمال الأجسام

وفي بطولة كمال الأجسام، حصد منتخب جامعة الزقازيق ميداليتين ذهبيتين، إذ حصل خالد محمد عبد الفتاح بكلية التجارة على ذهبية وزن 75 كيلو، بينما فاز يوسف محمد عبد الله بكلية التربية الرياضية بذهبية وزن 95 كيلو، تحت إشراف أحمد محمد عبد السلام، ومشرف الفريق محمود متولي وإيهاب غنيم المشرف العام.

ويشارك منتخب الجامعة في منافسات كرة القدم الخماسية المجموعة السابعة، بدورة الشهيد الرفاعي رقم 51، التي تضم جامعات قناة السويس وسيناء والسويس وبورسعيد والزقازيق.