«مياه الشرقية» تنظم ندوات لتوعية طالبات جامعة الزقازيق بترشيد الاستهلاك

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، تنظيم الإدارة العامة للتوعية والمشاركة المجتمعية بشركة مياه الشرب ولصرف الصحي بالشرقية، ندوة توعية بكلية التربية الرياضية بنات بجامعة الزقازيق، بحضور عميد الكلية ووكيل الكلية لشؤون التعليم والطلاب، طبقا لبروتوكول التعاون بين مياه الشرقية وجامعة الزقازيق والخاص بتنظيم ندوات توعية وزيارات ميدانية لطلبة الكليات خلال العام الدراسي«2023 - 2024»، وتنفيذا لسياسة الشركة القابضة بنشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي والتعريف بجهود الدولة في مشروعات محطات مياه الشرب والصرف الصحي والطرق الصحيحة للتعامل مع شبكات الصرف لتحقيق التنمية المستدامة.

الخدمات التي تقدمها شركة المياه للمواطنين

وأشارت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، في بيان، إلى أنه تم الحديث خلال اللقاء عن الطفرة التي تشهدها محافظة الشرقية من خلال التوسع في تنفيذ مشروعات محطات مياه الشرب ومحطات معالجة الصرف الصحي، خاصة بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، إضافة إلى شرح الخدمات التي تقدمها الشركة كالعدادات مسبقة الدفع والقطع الموفرة للمياه ودورها في ترشيد استهلاك المياه، بالإضافة إلى خدمة الخط الساخن 125 لتلقي شكاوى المياه والصرف الصحي وتطبيق الموبايل 125 وتطبيق قراءتي لتسجيل قراءة العداد حتى يوم 15 في كل شهر، كما تم الحديث عن المعايير القياسية لجودة مياه الشرب وتلقي أسئلة واستفسارات الحضور والرد عليها.

برنامج توعوي لتوضيح الرؤية العامة لاستراتيجية الدولة

من جانبه، أكد المهندس عامر كمال أبو حلاوة رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالشرقية، أهمية التواصل مع الجامعة من أجل تنفيذ برنامج توعوي متكامل لتوضيح الرؤية العامة لاستراتيجية الدولة للتنمية المستدامة وتناول موضوعات حيوية، مثل ترشيد استهلاك المياه وخطورة الطلمبات الحبشية والتخلص الآمن من مخلفات الصرف الصحي.