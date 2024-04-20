أسعار الذهب اليوم السبت 20-4-2024 في مصر.. «اعرف عيار 21 بكام»

سجلت أسعار الذهب اليوم السبت 20-4-2024 في مصر، بمحلات الصاغة خلال بداية التعاملات الصباحية، استقرارًا ملحوظًا، فيما استقر سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا عند مستوى 3270 جنيهًا للبيع، دون مصنعية.

وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الذهب اليوم السبت، خلال بداية التعاملات الصباحية بمحلات الصاغة المصرية، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب، وفقًا لنوع العيار.

أسعار الذهب في مصر

استقر سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند مستوى 3737 جنيهًا للبيع، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

واستقر سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، عند مستوى 3270 جنيهًا للبيع.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية؛ نحو 2802 جنيهًا، فيما وصل عيار 14 اليوم في مصر إلى 2186 جنيهًا، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 20-4-2024، استقرارًا بمحلات الصاغة، عند مستوى 26160 جنيهًا للبيع، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2395 دولارًا للبيع.