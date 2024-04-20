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دراما المتحدة

الحجر الزراعي يسهل إبحار شاحنة محملة بـ63 ألف طن قمح من الموانئ الروسية

كتب:

محمد أبو عمرة
05:57 م | السبت 20 أبريل 2024
جانب من اللقاء

جانب من اللقاء

تلقى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، تقريرا من الدكتور سعد موسى، المشرف على الحجر الزراعي المصري، يفيد بنجاح الحجر في تسهيل إبحار إحدى الشاحنات المحملة بالقمح، على متنها حوالى 63 ألف طن، وكانت معلقة في ميناء نوفوفريسيك الروسي، بعد توقف استمر 3 أسابيع.

الحجر الزراعي يفحص الشحنة

وأفاد التقرير، أن شحنة القمح جرى فحصها من الحجر في بلد المنشأ، وخضعت لكل الإجراءات الصحية النباتية، وتتوافر فيها المواصفات والاشتراطات اللازمة كافة.

ونجح الحجر الزراعي، بالتنسيق مع التمثيل التجاري بالسفارة المصرية بالعاصمة الروسية موسكو، في تسهيل إجراءات إبحار الشحنة وخروجها من الميناء، وذلك بعد عقد اجتماع عاجل مع وفد روسيا الاتحادية المتواجد بالعاصمة الإيطالية روما.

يأتي ذلك في إطار الجهود التي تبذلها الدولة لتأمين واردات مصر من السلع الإستراتيجية، التي يأتي القمح في مقدمتها.

وتوجهت الشركة المستوردة، بالشكر لوزارة الزراعة على جهودها في إنهاء المشكلة؛ إذ جرى حجز الباخرة في الميناء الروسي من أول أبريل الجاري حتى أمس، وتحركت بالفعل إلى مصر.

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