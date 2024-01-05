عاجل.. «خناقة» في اجتماع حكومة الاحتلال بسبب غزة.. شجار وصراخ وتبادل اتهامات.. ماذا حدث؟

قالت هيئة البث الإسرائيلية «مكان» أن اجتماع مجلس الحرب الإسرائيلي اليوم لبحث مستقبل قطاع غزة احتوى على صرخات وأصوات عالية من وزراء الاحتلال الإسرائيلي، ووصفت ما حدث في الاجتماع بأنه يشبه «اشتعال النيران».

وأكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الشجار أثناء اجتماع مجلس الحرب كان بسبب هجوم الوزراء على جيش الاحتلال الإسرائيلي وإدانة رئيس أركان جيش الاحتلال هرتسي هاليفي، واتهامه بالمسئولية الكاملة عن أحداث السابع من أكتوبر وعملية طوفان الأقصى، التي شنتها الفصائل الفلسطينية وكبدت دولة الاحتلال خسائر فادحة.

ونُقلت «مكان» عن وزير في حكومة الاحتلال يقول: «لقد كان نقاشًا حقيرًا، لقد هاجموا الجيش، بعض كبار مسؤولي وزارة الدفاع غادروا الاجتماع قبل نهايته»، بينما قال وزير آخر: «الحكومة بحاجة إلى إعادة التفكير في قراراتها»، وقال آخر: «ما حدث في اجتماع مجلس الحرب كان إحراجًا مخزيًا، يمكنك انتقاد الجيش الإسرائيلي».

الهجوم على رئيس أركان الاحتلال الإسرائيلي

وكان أبرز الأسباب وراء الهجوم على رئيس أركان جيش الاحتلال هو قيامه بتشكيل لجنة للتحقيق في أخطاء جيش الاحتلال في الفترة التي سبقت عملية 7 أكتوبر، والتي ستضم شاؤول موفاز، الذي كان وزيرا للدفاع من عام 2002 إلى عام 2006.

وبمجرد أن علم بعض الوزراء في حكومة الاحتلال باحتمالية تورط «موفاز»، بدأوا في الاحتجاج بصوت عالٍ أمام «هاليفي» خلال الاجتماع حيث رأوا أنه، قام بتعيين أشخاصًا يقفون وراء فك ارتباط إسرائيل عن غزة، وصرخوا قائلين: «هل عينت موفاز؟ هل أنت مجنون؟».

انتهاء اجتماع مجلس الحرب بعد 3 ساعات

وانتهى اجتماع مجلس الحرب بعد 3 ساعات حيث أنهى رئيس وزراء الاحتلال بينامين نتنياهو الاجتماع، وأمر الوزراء بالعودة إلى منازلهم، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية أنه أثناء انتهاء الاجتماع، قال «نتنياهو» لـ«هاليفي»: «في بعض الأحيان، تحتاج إلى الاستماع إلى الوزراء».