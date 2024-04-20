فوز منتخب هوكي «تعليم الشرقية» على نظيره بالجيزة 

فاز منتخب الهوكي لمديرية التربية والتعليم بالشرقية «أ»، على منتخب نظيره لمديرية تعليم الجيزة بنتيجة 3/ 1 في بطولة الجمهورية للعبة الهوكي للمرحلة الثانوية المقامة بنادي الشرقية الرياضي بمدنية الزقازيق.

تهدف البطولة لانتشار اللعبة علي مستوى المحافظات

وأوضح المهندس علي عبد الرؤوف وكيل أول وزارة التربية والتعليم أن بطولة دوري المدارس الثانوية للعبة الهوكي تقام في الفترة من 20 أبريل 2024 م حتى 30 أبريل 2024 بمشاركة محافظات الشرقية والإسكندرية والقاهرة والجيزة وبني سويف والفيوم وتهدف البطولة لانتشار اللعبة على مستوى المحافظات وفي المدارس بصفة خاصة.

فوز هوكي التربية والتعليم بالشرقية

وهنأ عبد الرؤوف وكيل أول الوزارة منتخب الهوكي لمديرية التربية والتعليم بالشرقية «أ» لفوزه بنتيجة 3/ 1، متمنيا لهم التوفيق في المباريات القادمة.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يلتقي غدا الأحد فريقي بني سويف والشرقية «أ» في تمام الساعة العاشرة صباحا وفريقي القاهرة «ب»، والجيزة في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا