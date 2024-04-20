فرمان «فيفا» يحرم الأهلي من نجمه.. صدمة ليست في الحسبان تضرب المارد الأحمر

واصل شبح الإصابات ملاحقة النادي الأهلي في مشواره الإفريقي، وذلك إثر تعرض كل من أحمد نبيل كوكا، وأكرم توفيق لإصابات خلال المشاركة في نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بالمباراة التي أقيمت في الكونغو، على ملعب مازيمبي، لكن لوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم قد توجه ضربة موجعة للمارد الأحمر، قبل لقاء الإياب.. فماذا ينتظر حامل اللقب؟.

صدمة جديدة للأهلي بعد إصابة أكرم توفيق قبل موقعة الحسم في أفريقيا

لوائح الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «فيفا»، ستحرم الأهلي من مشاركة أكرم توفيق في المباراة المقبلة، ضمن منافسات إياب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، حتى حال التعافي من الإصابة التي ألمت به وأخرجته من مباراة الذهاب قبل نهايتها.

فيفا يمنع مشاركة أي لاعب يعاني من إصابة في الرأس، قبل الالتزام ببروتوكول العلاج، الذي يجبر اللاعب على الابتعاد عن الملعب لمدة 6 أيام، حتى حال التعافي من الإصابة، لذلك سيكون من الصعب مشاركة أكرم توفيق في لقاء الأهلي ومازيمبي، الذي سيقام في القاهرة، يوم 26 من شهر أبريل الجاري، والتي ستحسم مصير الطرف المتأهل للمباراة النهائية، من دوري أبطال إفريقيا.

ويواجه المارد الأحمر نظيره مازيمبي يوم 26 من شهر أبريل الجاري، في إطار إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، والتي ستحسم مصير المارد الأحمر، من استمرار مشواره نحو الحفاظ على اللقب والوصول إلى النهائي، أو الخروج والاكتفاء بالمشاركة الشرفية.

ويعاني الأهلي مع الإصابات، التي ضربته على مدار الفترة الماضية، حيث يعاني كل من محمد الشناوي وإمام عاشور وحسين الشحات وياسر إبراهيم ومروان عطية، من الإصابة، وأخيرًا الثنائي أكرم توفيق وأحمد نبيل كوكا.