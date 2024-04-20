رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية يبحث تفعيل دور مسؤولي التفتيش المالي والإداري

التقى الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ مسؤولي وأعضاء التفتيش المالي والإداري بالمنطقة، من أجل مناقشة الدور الفعال للتفتيش المالي والإداري بفحص ومتابعة استعدادات معاهد المنطقة لاستقبال امتحانات النقل الثانوي والشهادات الأزهرية، والمرور عليها للوقوف على أهم المعوقات قبل امتحانات الشهادات، والعمل على حلها، بحضور محمد جبريل، مدير إدارة التفتيش المالي والإداري بالمنطقة.

الانتهاء من الملفات المتعلقة بتحقيقات العاملين بالمنطقة

وحّث رئيس المنطقة الحضور على سرعة الانتهاء من الملفات المتعلقة بتحقيقات العاملين بمنطقة كفر الشيخ الأزهرية، وإنجازها دون تأخير، كما تم فتح باب الحوار لسماع الحضور حول العقبات التي تواجههم خلال تنفيذ خطة عملهم بالمعاهد والإدارة.

وأكد رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية، أنّ المنطقة استعدت لاستقبال امتحانات النقل الثانوي والشهادات الأزهرية للفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 - 2024، في ظل توفير كافة سُبل الراحة للطلاب.

اعتماد جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 - 2024

واعتمد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف، في وقت سابق، جداول امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2023 - 2024 لسنوات النقل بمراحلها المختلفة، والشهادات الابتدائية والإعدادية والثانوية الأزهرية والبعوث الإسلامية.