عزة مصطفى ناعية صلاح السعدني: «كان ممثل صنايعي يخطفك للدور اللي بيقدمه»

نعت الإعلامية عزة مصطفى، الفنان الكبير صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، قائلة: «رحل نجم في الدراما والسينما والمسرح، اسمه أكبر من حجمه كممثل».

وأضافت خلال تقديم برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أن صلاح السعدني نجم ممثل صنايعي، يأخذك معه ويخطفك للشخصية التي يقدمها.

وتابعت: «أدواره سواء في المسرح أو السينما أو الدراما، محدش يعرف يعملها غيره».

واختتمت حديثها قائلة: «خالص التعازي في وفاة الفنان الكبير صلاح السعدني، وأسرة الفنان الراحل الكبير أعلنت إقامة العزاء غدا في مسجد الشرطة بالشيخ زايد».