المخرج محمد فاضل: صلاح السعدني واحد من جيل العظماء.. وكان فنانا شعبيا

نعى المخرج محمد فاضل، الفنان الراحل صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة وجرى تشييع جثمانه إلى مثواه الأخير، وسط حضور كوكبة من نجوم الوسط الفني، قائلا: «صلاح مكنش بالنسبة لي مجرد فنان وخلاص».

وأضاف محمد فاضل، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة «صدى البلد»: «الراحل صلاح السعدني بالنسبة لي مكنش مجرد فنان، والتقينا في التسعينات بمسرح التليفزيون، وكنت وقتها مساعد مخرج».

محمد فاضل: عملت مع صلاح السعدني كثيرا

وأوضح المخرج: «اشتغلت أنا وصلاح السعدني في أعمال كتيرة، منها مسلسل أبنائي الأعزاء شكرا، وصيام صيام، وهارب من الأيام، من إخراج فيصل ندري وثروت أسامة».

وأردف محمد فاضل: «صلاح السعدني واحد من جيل العظماء، وكان ملتزم بقضايا بلده وعروبي، مضيفا: «كل عمل ليه كان يشرح قضية معينة، ولا يوجد عمل يخل به، فهو كان فنانا شعبيا، وابن بلد وصديق لجميع الموجودين في الوسط الفني، بما فيهم العمال كمان».

وأشار «فاضل» إلى أن صلاح السعدني كان يقدم ابن البلد حقيقي، مثل ما هو موجود، موضحا: «ابن البلد اللي بيهتم بجاره واللي بيدافع عن الآخرين، وابن البلد المصري الأصلي، بإيده وبشهامته، مش بالسلاح والضرب زي اللي بنشوفه اليومين دول».