سماح أبو بكر عزت: كان هناك تناغم بين والدي والفنان صلاح السعدني

قالت الكاتبة سماح أبو بكر عزت، إن والدها والفنان صلاح السعدني، كانت تربطهما صداقة قوية وعمر طويل، متابعة: «بسبب العمر الطويل بينهما، والأعمال التي تربطهما، فضلا أن يكونا بجوار بعضهما بعد الرحيل عن الحياة، كانت علاقتهما نادرة الوجود، وهذا ما لم تشهد أي علاقة صداقة من قبل».

السعدني شاهد على عقد زواج سماح أبو بكر عزت

أضافت الكاتبة، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الستات ما يعرفوش يكدبوا»، المذاع على فضائية «CBC»، أن الفنان صلاح السعدني كان شاهدًا على عقد زواجها، وهذا أكبر دليل على قربه من والدها، لافتة إلى أنه كان أقرب شخص لوالدها، وكان دائمًا معهم في المناسبات والأعياد، وكانت علاقته بهم علاقة مرحة، وكان بين الفنان ووالدها، لغة خاصة لا يفهمها أحد غيرهما.

صدمة السعدني في وفاة أبو بكر عزت

تابعت: «الأدوار بين أبو بكر عزت وصلاح السعدني، كانت تبين للناس أنهما أصدقاء في الحقيقة، بسبب التناغم بينهما، وعند وفاة والدي، صدم الفنان صلاح السعدني صدمة كبيرة، لأنه توفى فجأة، وكان السعدني متفق مع والدي على الخروج بعد تصوير أحد المسلسلات، لكن جاءته مكالمة بعد ربع ساعة أنه توفى».