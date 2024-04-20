رئيس «أزهرية كفر الشيخ» يوجّه بإعادة فتح ملفات ترخيص المعاهد

عقد الدكتور عبد الناصر شهاوي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة كفر الشيخ الأزهرية؛ اجتماعًا بمسؤولي وأعضاء الإدارة الهندسية بالمنطقة، اليوم السبت، من أجل مناقشة ملفات المعاهد المغلقة والمعاهد التي صدر لها قرار إحلال وتجديد، وبحث المعاهد التي بها بعض الصيانات والمفترض تسليمها قبل انطلاق امتحانات الشهادات الأزهرية.

إعادة فتح ملفات رخص المعاهد التي مر عليها مدة طويلة

وخلال اللقاء، وجّه رئيس المنطقة على الفور بإعادة فتح ملفات رخص المعاهد التي مر عليها مدة طويلة، وبحثها جيدًا وعمل تصور أو مقترح بكيفية تيسير وإنجاز الأعمال المطلوب تنفيذها، لإمكانية فتح هذه المعاهد في أقرب وقت ممكن، مطالبًا الحضور بسرعة جاهزية أعمال الخطط الاستثمارية، والرد سريعًا على التقارير الواردة من الأزهر بالقاهرة مع تحري الدقة خلال التعامل معها، وإرفاق صورة منها لرئيس المنطقة لمراجعتها.

قائمة أسماء المعاهد المقرر فتحها قريبًا

كما حرص رئيس منطقة كفر الشيخ الأزهرية على الاطلاع على قائمة أسماء المعاهد المقرر فتحها قريبًا وذلك بعد الانتهاء من العمل بها، وناقش مع الحضور عدد من الأمور الإدارية التي تخص احتياجات العاملين بالإدارة الهندسية، ومواعيد خطط العمل وضوابط تواجدهم بمواقع الصيانات.

انتهاء العمل بصيانات المعاهد التي تم أعمال مقايستها مؤخرًا

أفاد المهندس محمد عوض، مدير الإدارة الهندسية بالمنطقة، بانتهاء العمل بصيانات المعاهد التي تم أعمال مقايستها مؤخرًا بعدد ستة إدارات تعليمية، مشيرًا إلى أنّ الإدارة الهندسية بانتظار طرحها قريبًا.