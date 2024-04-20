ليلى علوي تبكي بسبب عدم حضور جنازة صلاح السعدني: «اتعلمت منه كتير»

نعت الفنانة ليلى علوي، صلاح السعدني، الذي رحل عن عالمنا، صباح أمس، داخل منزله، وشهدت صلاة الجنازة حضور كبير من نجوم الوسط الفني.

ليلى علوي تنعى صلاح السعدني

وقالت ليلي علوي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»: «فقدنا أستاذا كبيرا، وعملت مع الفنان صلاح السعدني في عدة أعمال درامية وسينمائية، وتعلمت منه العديد من الأشياء، والجميع في حالة حزن، ويقومون بالدعاء له بالرحمة».

وأضافت أنها تقدم التعزية لأسرته الكاملة ولجمهوره في مصر والوطن العربي، وأكدت باكية: «للأسف أنا محضرتش الجنازة لأني في الخارج».

جنازة صلاح السعدني

وأقيمت صلاة جنازة صلاح السعدني، بعد عصر أمس، بحضور عدد كبير من الفنانين؛ أبرزهم محمد إمام، نبيل الحلفاوي، أحمد حلمي، منى زكي، أحمد السقا، أحمد رزق، هنا الزاهد، ريهام عبد الغفور.