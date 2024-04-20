لطفي لبيب: صلاح السعدني كان ممثلا مثقفا.. وترك الساحة بـ«مزاجه»

نعى الفنان لطفي لبيب، صديقه وزميله الراحل الفنان صلاح السعدني، الذي وافته المنية أمس الجمعة، قائلا: «كان من الممثلين المثقفين، وواعي جدا، وعملت معه مسرح لمدة 6 سنوات تقريبا».

لطفي لبيب: صلاح السعدني كان محبوبا

وقال «لبيب» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن صلاح السعدني كان «بني آدم حبوب، ومن يعمل معه يعرفه، ويخاف على من معه، ولا يعرف إلا الحب».

وأردف لطفي لبيب: «عملت مع صلاح السعدني سينما وتليفزيون ومسرح، وكان صديقا شخصيا له، وآخر تواصل معه كان قبل اعتكافه في المنزل واعتزاله التمثيل».

وأوضح الفنان لطفي لبيب، أنه كان يقيم في مصر الجديدة، وصلاح السعدني كان موجودا في الشيخ زايد، والتواصل كان من خلال ابنه أحمد.

وأشار إلى أن صلاح السعدني عندما اتخذ قرار الاعتزال تقريبا في 2015، كان سليما، وترك الفن بمزاجه وليس بسبب المرض، ولذلك التكريمات التي تمت له لم يحضرها، وابنه قال إن هذا بناء على طلبه.