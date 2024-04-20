نتائج الجولة 24 من دوري القسم الثالث في الإسكندرية

أعلنت منطقة الإسكندرية لكرة القدم نتائج اليوم«السبت» مباريات الجولة 24 لدوري القسم الثالث للمجموعة الحادية عشر والتي تنظمها منطقة الإسكندرية لكرة القدم بإشراف الكابتن عامر حسين، المشرف العام علي المسابقات باتحاد الكرة، والعميد صبحي الصاوي، رئيس لجنة مسابقات القسم الثالث، والكابتن حسن إسماعيل، المدير التنفيذي، ومقرر اللجنة.

نتائج المباريات

جاءت نتائج مباريات دوري القسم الثالث لمنطقة الإسكندرية لكرة القدم فى الجولة 24 كالتالي:.

- فوز فريق أصحاب الجياد على فريق مركز شباب أبو المطامير في المباراة التي جرت بينهما على ملعب الأوليمبي بهدفين مقابل هدف، أحرز لأصحاب الجياد أحمد خالد وجلال يسري، وأحرز هدف أبو المطامير محمد إيتو.

- فيما فاز مركز شباب كفر بولين على نظيره مركز شباب أبو حمص على ملعب كفر بولين، برباعية نظيفة أحرز حمدي وفدي 3 أهداف وفودة هدف

- وفى المباراة التي جمعت مركز شباب المعمورة مع نظيره بدر والتي أقيمت على ملعب المعمورة، فوز بدر بهدف أحرزه أحمد ركيبي.

- وفى لقاء الترام مع مركز شباب إيتاي البارود على ملعب الترام انتهت المباراة بهدف لكل منهما أحرز هدف الترام حسام ماردونا، وهدف إيتاي البارود أحمد المصري

- بينما واجه مركز شباب العامرية نظيره المنتزه على ملعب مركز شباب العامرية، وخرجت المباراة بتعادل الفريقين بهدف لكل منهما أحرز طه الحكيم للعامرية ومحمد كيا المنتزه. ‏

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