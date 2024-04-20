سعر طن الدقيق الفاخر بالأسواق.. تراجع كبير في وقت قليل

تراجعات متتالية شهدها سعر طن الدقيق الفاخر في الأسواق المصرية، مع نهايات شهر رمضان المبارك، حيث هبط سعره لأكثر من 4 الآف جنيه منذ نهاية رمضان حتى الآن، الأمر الذي انعكس بدوره على أسعار «العيش السياحي» في الأسواق، وكذا محال بيع المخبوزات.

شعبة المخابز: سعر طن الدقيق إنتاج مطاحن الخطاب هبط بشكل ملحوظ

أكد خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز بالقاهرة، أن سعر طن الدقيق الفاخر الذي يستخدم بين الحين والآخر في إنتاج الخبز السياحي، انخفض في الأسواق، مشيرا إلى أن سعر طن الدقيق إنتاج مطاحن الخطاب، هبط خلال الأيام القليلة الماضية، من 21250 جنيهًا مسجلا 18500 جنيه.

وأوضح «فكري» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أسعار طن الدقيق هبطت مؤخرا، بقيم تتراوح ما بين 20 لـ25%، وسجل سعر الدقيق الطباقي، المستخدم في إنتاج «العيش السياحي»، 16300 جنيه، ذلك بعدما سجل 18300 جنيه، ما انعكس بدوره على أسعار الخبز في الأفران كافة.

أما عن سعر طن الدقيق «هرم»، فانخفض بمقدار 1500 جنيه، وهو نفس الانخفاض بطن دقيق «المروة» و«العالمية»، أما عن أسعار طن الدقيق السياحي «الهايل» و«أمراء» و«التاج»، انخفض أمس بمقدار 1000 جنيه، ومن المتوقع استمرار انخفاض أسعار الدقيق تباعًا.