خفض سعر رغيف الخبز السياحي بعد تراجع الدقيق

تبدأ مخابز الخبز السياحي في تنفيذ الأسعار الجديدة وخفض سعر رغيف الخبز استجابة لمبادرة خفض الأسعار التي أطلقتها الحكومة، وبحسب الغرفة التجارية والشعبة العامة لاتحاد المخابز فإن سعر رغيف الخبز بـ50 قرشًا بداية من غد الأحد.

كيلو الدقيق يتراجع 10 جنيهات

وتأتي الأسعار الجديدة بعد أن نجحت جهود الحكومة في خفض عدد كبير من السلع الغذائية بينها الدقيق الذي تراجع بقيمة 10 جنيهات للكيلو مسجلًا 18 جنيهًا مقارنة بما كانت عليه الأسعار في السابق 28 جنيهًا الأسبوع الماضي وبحسب المعلن من شعبة المخابز أن نسبة انخفاض رغيف الخبز من 30% إلى 45% مع مراعاة تكلفة الإنتاج لكل نوع.

سعر رغيف الخبز السياحي الجديدة

تستعرض «الوطن»، رغيف الخبز السياحي التي سيجري تفعيلها بداية من الغد الأحد، وفق المعلن من الغرفة التجارية تنفيذًا لمبادرة خفض الأسعار التي اطلقتها الحكومة وهي كالتالي:

- سعر رغيف الخبز وزن 25 جرامًا نحو 50 قرشًا مقارنة بـ100 قرش خلال الفترة الماضية.

- سعر رغيف الخبز وزن 80 جرامًا نحو 150 قرشًا، وكان سعره قد وصل إلى 300 قرش في الفترة الماضية.

- سعر رغيف الخبز وزن 40 جرامًا نحو 75 قرشًا مقارنة بـ150 قرشًا في السابق.

سعر رغيف خبز أفرنجي

- يبلغ سعر رغيف خبز أفرنجي وزن 50 جرامًا نحو 150 قرشًا مقارنة بـ 250 قرشًا.

- يبلغ سعر رغيف خبز أفرنجي وزن 35 جرامًا نحو 100 قرش مقارنة بـ 150 قرشًا.