«العليا للفيروسات» تحذر مرضى الهربس من تناول هذه الأدوية

وجّه الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب وعضو اللجنة العليا للفيروسات التنفسية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، رسالة عاجلة للمواطنين بشأن الهربس وإصابة المواطنين به، قائلا: «هناك نوعان من المرض، الأول بسيط وهو يأتي في الفم واللثة والشفاة ويصيب الكبار والصغار»، موضحا أن أحد أسبابه سوء النظافة الشخصية للفم والأسنان، ويتم العلاج منه بأدوية موضعية.

أشد أنواع الإصابات بالفيروس

وأضاف «حاتم» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن النوع الثاني من الهربس وهو يصيب الكبار والصغار أيضا، ويعتبر أشد نوعا ما من الأول، وهو عبارة عن بثور تصيب الأعصاب خاصة أعصاب الوجه أو القفص الصدر Herpes Zoster، وهو عامة يأتي لمن يعانون من ضعف المناعة خاصة كبار السن والأطفال الصغار، ويسبب ألما شديدا وبثورا، ويذهب مع الوقت بالعلاج من خلال مضادات الفيروسات وأدوية تخفيف الآلام.

وأكد أن الوضع غير مقلق ولا داعي للقلق ونسب الإصابة بسيطة، ويجب قبل كل ذلك الاهتمام بالنظافة الشخصية للأسنان وعدم الحصول على المضادات الحيوية دون استشارة الطبيب وكذلك الاهتمام بالأغذية والمشروبات المحفزة لمناعة الجسم، مؤكدا أنه حال وجود أي أعراض استشارة الطبيب المختص والحصول على الأدوية يكون تحت إشراف الطبيب، مشددا على أن أدويته متوفرة وهناك تطعيمات أيضا له يمكن الحصول عليها.